Spor Toto Süper Ligde son durum

Spor Toto Süper Lig'de son durum
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1'le geçti ve puanını 69'a yükselterek son 2 haftaya avantajlı girdi.
Haftaya 2. sırada giren Medipol Başakşehir ise sahasında Demir Grup Sivasspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, puanını 66'ya yükseltmesine rağmen averajla 3. sıraya geriledi.
Fenerbahçe ise sahasında Bursaspor'u 90. dakikada Jose Fernandao'nun ayağından bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve 66 puana yükselerek 15 hafta sonra 2. sıraya çıktı.
Beşiktaş ise sahasında Kayserispor'u 2-0 yendi ve 65 puanla 4. sırada kaldı.
Haftanın en farklı galibiyetini alan takım ise Trabzonspor'u deplasmanda 5-2 yenen Kasımpaşa oldu.
Ligde küme kalma mücadelesinde ise kritik maçta Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Başkent ekibi 30 puanla 17. sırada kalarak, lige tutunma şansını oldukça azalttı. Antalyaspor ise bu galibiyetle 38 puanla 12. sıraya kadar yükseldi.
Osmanlıspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve 33 puanla 16. sırada yer aldı. Alanya ekibi ise 36 puanla 13. sıradaki yerini korudu. Atiker Konyaspor da daha önce küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 35 puanla düşme hattını bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı.
SONUÇLAR
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: 0-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-5
Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: 1-1
Fenerbahçe-Bursaspor: 2-1
Gençlerbirliği-Antalyaspor: 0-1
Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: 1-2
Beşiktaş-Kayserispor: 2-0
Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GALATASARAY
|32
|22
|3
|7
|72
|33
|39
|69
|2.
|FENERBAHÇE
|32
|19
|9
|4
|68
|34
|34
|66
|3.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|32
|20
|6
|6
|57
|32
|25
|66
|4.
|BEŞİKTAŞ
|32
|19
|8
|5
|61
|27
|34
|65
|5.
|TRABZONSPOR
|32
|13
|10
|9
|57
|50
|7
|49
|6.
|GÖZTEPE
|32
|13
|9
|10
|48
|48
|0
|48
|7.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|32
|14
|6
|12
|42
|46
|-4
|48
|8.
|KAYSERİSPOR
|32
|12
|8
|12
|41
|50
|-9
|44
|9.
|KASIMPAŞA
|32
|12
|7
|13
|52
|54
|-2
|43
|10.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|32
|10
|10
|12
|35
|41
|-6
|40
|11.
|BURSASPOR
|32
|11
|6
|15
|42
|44
|-2
|39
|12.
|ANTALYASPOR
|32
|10
|8
|14
|38
|54
|-16
|38
|13.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|10
|6
|16
|50
|55
|-5
|36
|14.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|32
|9
|9
|14
|40
|51
|-11
|36
|15.
|ATİKER KONYASPOR
|32
|9
|8
|15
|35
|38
|-3
|35
|16.
|OSMANLISPOR
|32
|8
|9
|15
|46
|55
|-9
|33
|17.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|7
|9
|16
|35
|51
|-16
|30
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|32
|3
|3
|26
|20
|76
|-56
|12
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Mayıs Cuma:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
12 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
13 Mayıs Pazar:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
14 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.