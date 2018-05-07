Spor Toto Süper Ligde son durum

Galatasaray, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1'le geçti ve puanını 69'a yükselterek son 2 haftaya avantajlı girdi.

Haftaya 2. sırada giren Medipol Başakşehir ise sahasında Demir Grup Sivasspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, puanını 66'ya yükseltmesine rağmen averajla 3. sıraya geriledi.

Fenerbahçe ise sahasında Bursaspor'u 90. dakikada Jose Fernandao'nun ayağından bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve 66 puana yükselerek 15 hafta sonra 2. sıraya çıktı.

Beşiktaş ise sahasında Kayserispor'u 2-0 yendi ve 65 puanla 4. sırada kaldı.

Haftanın en farklı galibiyetini alan takım ise Trabzonspor'u deplasmanda 5-2 yenen Kasımpaşa oldu.

Ligde küme kalma mücadelesinde ise kritik maçta Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Başkent ekibi 30 puanla 17. sırada kalarak, lige tutunma şansını oldukça azalttı. Antalyaspor ise bu galibiyetle 38 puanla 12. sıraya kadar yükseldi.

Osmanlıspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve 33 puanla 16. sırada yer aldı. Alanya ekibi ise 36 puanla 13. sıradaki yerini korudu. Atiker Konyaspor da daha önce küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 35 puanla düşme hattını bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı.

SONUÇLAR

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: 0-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-5

Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: 1-1

Fenerbahçe-Bursaspor: 2-1

Gençlerbirliği-Antalyaspor: 0-1

Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: 1-2

Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P ---------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. GALATASARAY 32 22 3 7 72 33 39 69 2. FENERBAHÇE 32 19 9 4 68 34 34 66 3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 32 20 6 6 57 32 25 66 4. BEŞİKTAŞ 32 19 8 5 61 27 34 65 5. TRABZONSPOR 32 13 10 9 57 50 7 49 6. GÖZTEPE 32 13 9 10 48 48 0 48 7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 14 6 12 42 46 -4 48 8. KAYSERİSPOR 32 12 8 12 41 50 -9 44 9. KASIMPAŞA 32 12 7 13 52 54 -2 43 10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 32 10 10 12 35 41 -6 40 11. BURSASPOR 32 11 6 15 42 44 -2 39 12. ANTALYASPOR 32 10 8 14 38 54 -16 38 13. AYTEMİZ ALANYASPOR 32 10 6 16 50 55 -5 36 14. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36 15. ATİKER KONYASPOR 32 9 8 15 35 38 -3 35 16. OSMANLISPOR 32 8 9 15 46 55 -9 33 17. GENÇLERBİRLİĞİ 32 7 9 16 35 51 -16 30 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Mayıs Cuma:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

12 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

13 Mayıs Pazar:

16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

14 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)