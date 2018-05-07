;
    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Spor Toto Süper Lig'de son durum

    Spor Toto Süper Ligde son durum
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    'de 32. hafta maçları tamamlanırken, liderliğini sürdürdü.

    , deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1'le geçti ve puanını 69'a yükselterek son 2 haftaya avantajlı girdi.

    Haftaya 2. sırada giren ise sahasında Demir Grup Sivasspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, puanını 66'ya yükseltmesine rağmen averajla 3. sıraya geriledi.

    ise sahasında Bursaspor'u 90. dakikada Jose Fernandao'nun ayağından bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve 66 puana yükselerek 15 hafta sonra 2. sıraya çıktı.

    ise sahasında Kayserispor'u 2-0 yendi ve 65 puanla 4. sırada kaldı.

    Haftanın en farklı galibiyetini alan takım ise Trabzonspor'u deplasmanda 5-2 yenen Kasımpaşa oldu.

    Ligde küme kalma mücadelesinde ise kritik maçta Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Başkent ekibi 30 puanla 17. sırada kalarak, lige tutunma şansını oldukça azalttı. Antalyaspor ise bu galibiyetle 38 puanla 12. sıraya kadar yükseldi.

    Osmanlıspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve 33 puanla 16. sırada yer aldı. Alanya ekibi ise 36 puanla 13. sıradaki yerini korudu. Atiker Konyaspor da daha önce küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 35 puanla düşme hattını bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı.

    SONUÇLAR

    Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 1-1

    Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: 0-1

    Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-5

    Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: 1-1

    Fenerbahçe-Bursaspor: 2-1

    Gençlerbirliği-Antalyaspor: 0-1

    Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: 1-2

    Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

    Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0

    PUAN DURUMU

    TakımlarOGBMAYAVP
    ----------------------------------------------------
    1.GALATASARAY32223772333969
    2.FENERBAHÇE32199468343466
    3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR32206657322566
    4.BEŞİKTAŞ32198561273465
    5.TRABZONSPOR32131095750749
    6.GÖZTEPE32139104848048
    7.DEMİR GRUP SİVASSPOR32146124246-448
    8.KAYSERİSPOR32128124150-944
    9.KASIMPAŞA32127135254-243
    10.EVKUR YENİ MALATYASPOR321010123541-640
    11.BURSASPOR32116154244-239
    12.ANTALYASPOR32108143854-1638
    13.AYTEMİZ ALANYASPOR32106165055-536
    14.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR3299144051-1136
    15.ATİKER KONYASPOR3298153538-335
    16.OSMANLISPOR3289154655-933
    17.GENÇLERBİRLİĞİ3279163551-1630
    18.KARDEMİR KARABÜKSPOR3233262076-5612

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

    11 Mayıs Cuma:

    20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

    12 Mayıs Cumartesi:

    16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

    19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

    13 Mayıs Pazar:

    16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

    19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

    14 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    Sumudicadan olay hareket! Sumudica'dan olay hareket!
    İşte Süper Ligdeki şampiyonluk ihtimalleri İşte Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimalleri
    İşte Arda Turan raporu İşte Arda Turan raporu
    BİZE ULAŞIN