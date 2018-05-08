08 Mayıs 2018, Salı
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Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın ardından şampiyonluk oranları da değişti.
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi.
İşte şampiyonluk oranları;
Galatasaray: 1.10 Fenerbahçe: 5.00 Başakşehir: 8.00 Beşiktaş: 12.0
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