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    08 Mayıs 2018, Salı

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

    Şampiyonluk oranları değişti
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın ardından şampiyonluk oranları da değişti.

    Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi.

    İşte şampiyonluk oranları;

    Galatasaray: 1.10 Fenerbahçe: 5.00 Başakşehir: 8.00 Beşiktaş: 12.0

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