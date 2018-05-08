PFDK sevkleri açıkladı

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve orta hakeme yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği'nce 08.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu JOSE MARCIO DA COSTA'nın 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve rakip takım oyuncusuna yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın aynı müsabakadaki müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OKAY YOKUŞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu TOMAS HUBOCAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH YILDIZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü'nün 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü idarecisi ÖMER HASAN PARLAKAY'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü görevlisi ALTUĞ GÜNAYDIN'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu MILAN LUKAC'ın 06.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 04.05.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. ve 6/7. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.05.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- HATAYSPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan HATAYSPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-KOCAELİ BİRLİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü Başkanı RIZA KARAKAYA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ALTAY Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan ALTAY-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan ALTAY-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR-YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- BAYRAMPAŞA Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu TAYYİB KANARYA'nın 05.05.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- DÜZCESPOR Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ARSİNSPOR Kulübü'nün 06.05.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.