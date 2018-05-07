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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Detaylar belli oldu: İşte Arda Turan raporu

    İşte Arda Turan raporu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    'in Demir Grup Sivasspor'la yaptığı maçta yardımcı hakem Erdinç Sezertan'a yaptığı fiziki müdahele sonrası gören 'la ilgili yazılan rapor ortaya çıktı.

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