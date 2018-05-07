07 Mayıs 2018, Pazartesi
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Detaylar belli oldu: İşte Arda Turan raporu
Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor'la yaptığı maçta yardımcı hakem Erdinç Sezertan'a yaptığı fiziki müdahele sonrası kırmızı kart gören Arda Turan'la ilgili yazılan rapor ortaya çıktı.
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