Detaylar belli oldu: İşte Arda Turan raporu

Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor'la yaptığı maçta yardımcı hakem Erdinç Sezertan'a yaptığı fiziki müdahele sonrası kırmızı kart gören Arda Turan'la ilgili yazılan rapor ortaya çıktı.

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