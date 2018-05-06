Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Bursaspor'un futbol şube sorumlusu Hasan Parlakay "Bilgimiz dahilinde olmayan bir tiyatroda yer almak hiç hoşumuza gitmedi." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Parlakay, "Umarım bu tiyatrodan hepiniz memnun kalmışsınızdır. Biz Bursaspor olarak pek memnun kalmadık. Bilgimiz dahilinde olmayan bir tiyatroda yer almak hiç hoşumuza gitmedi. Maçı zaten 12'ye 11 oynuyorduk fakat son dakikalarda bir oyuncumuz atılınca 12'ye 10 kalmamız bizi biraz etkiledi. Kusura bakmasınlar ancak öyle etkilendik." ifadelerini kullandı.

Maçta verilen 9 dakikalık uzatmaya da tepki gösteren Parlakay, şunları kaydetti:

"Bazıları eğer bir şeylerin hizmetkarı olacaksa futbolun hizmetkarı olsunlar, başka bir olgunun değil. Bu gece bu tiyatrodan memnun kalmadık. Son dakikadaki uzatmayı gördünüz; 9 değil 99 dakika olsa da biz gol yiyinceye kadar bu uzatmanın devam edeceğini zaten biliyorduk. Çocuklar ellerinden geleni yaptı, çok üzgünüz."

Yeşil-beyazlı yönetici, Bursaspor'un şampiyonluğunun tertemiz olduğunu vurgulayarak, "Sıkıştığı her zaman Bursaspor'un tertemiz şampiyonluğuna laf edenler, bu akşam son dakikalarda ayakları titrerken umarım ne kadar büyük bir camiaya ve tertemiz bir şampiyonluğa laf ettiklerinin farkına varmışlardır." şeklinde konuştu.