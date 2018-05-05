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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig puan durumu 32. hafta sonuçları ve 33. hafta fikstürü

    İşte Süper Lig puan durumu ve 33. hafta fikstürü
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Spor Toto 'de 32. hafta sürpriz ile başladı, yarışında 'ın en yakın takipçisi olan Medipol Sivasspor karşısında kayıp yaşadı. Bu durumu fırsat bilen Galatasaray, ve puan kaybetmek istemiyor. İşte 32. haftada alınan sonuçlar, ve 33. hafta fikstürü..

    Spor Toto 'de 32. hafta sürpriz ile başladı, kayıp yaşadı. , ve puan kaybetmek istemiyor. İşte 32. haftada alınan sonuçlar, ve 33. hafta fikstürü..

    Spor Toto Süper Lig 32. hafta açılış maçında Başakşehir evinde Sivasspor'u konuk etti. 33. dakikada Mossoro'nun kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Başakşehir, karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve zirvede büyük yara aldı. İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum, , Süper Lig'in 32. haftasındaki sonuçlar ve 33. hafta fikstürü...

    GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66)

    06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
    13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
    20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

    BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)

    13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
    20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

    FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)

    06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
    13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
    20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

    BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)

    07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
    13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
    20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

    Puan durumu
    (66) Galatasaray (1 maç eksik)
    (66) Başakşehir
    (63) Fenerbahçe (1 maç eksik)
    (62) Beşiktaş (1 maç eksik)

    4 MAYIS CUMA
    M.Başakşehir 1-1 DG Sivasspor

    5 MAYIS CUMARTESİ
    K.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor
    A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor
    Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa

    6 MAYIS PAZAR
    Gençlerbirliği 16:00 Antalyaspor
    Fenerbahçe 16:00 Bursaspor
    Beşiktaş 16:00 Kayserispor
    Akhisarspor 19:00 Galatasaray

    7 MAYIS PAZARTESİ
    Göztepe 20:00 E.Yeni Malatyaspor

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