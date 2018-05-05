Süper Lig puan durumu 32. hafta sonuçları ve 33. hafta fikstürü
Spor Toto Süper lig'de 32. hafta sürpriz ile başladı, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir Sivasspor karşısında kayıp yaşadı. Bu durumu fırsat bilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş puan kaybetmek istemiyor. İşte 32. haftada alınan sonuçlar, Süper Lig puan durumu ve 33. hafta fikstürü..
Spor Toto Süper lig'de 32. hafta sürpriz ile başladı, Başakşehir kayıp yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybetmek istemiyor. İşte 32. haftada alınan sonuçlar, Süper Lig puan durumu ve 33. hafta fikstürü..
Spor Toto Süper Lig 32. hafta açılış maçında Başakşehir evinde Sivasspor'u konuk etti. 33. dakikada Mossoro'nun kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Başakşehir, karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve zirvede büyük yara aldı. İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum, kalan maçlar, Süper Lig'in 32. haftasındaki sonuçlar ve 33. hafta fikstürü...
GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66)
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)
06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)
07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor
Puan durumu
(66) Galatasaray (1 maç eksik)
(66) Başakşehir
(63) Fenerbahçe (1 maç eksik)
(62) Beşiktaş (1 maç eksik)
4 MAYIS CUMA
M.Başakşehir 1-1 DG Sivasspor
5 MAYIS CUMARTESİ
K.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor
A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor
Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa
6 MAYIS PAZAR
Gençlerbirliği 16:00 Antalyaspor
Fenerbahçe 16:00 Bursaspor
Beşiktaş 16:00 Kayserispor
Akhisarspor 19:00 Galatasaray
7 MAYIS PAZARTESİ
Göztepe 20:00 E.Yeni Malatyaspor
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