Süper Lig puan durumu 32. hafta sonuçları ve 33. hafta fikstürü

Spor Toto Süper lig'de 32. hafta sürpriz ile başladı, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir Sivasspor karşısında kayıp yaşadı. Bu durumu fırsat bilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş puan kaybetmek istemiyor. İşte 32. haftada alınan sonuçlar, Süper Lig puan durumu ve 33. hafta fikstürü..

Spor Toto Süper lig'de 32. hafta sürpriz ile başladı, Başakşehir kayıp yaşadı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray puan kaybetmek istemiyor. İşte 32. haftada alınan sonuçlar, Süper Lig puan durumu ve 33. hafta fikstürü..

Spor Toto Süper Lig 32. hafta açılış maçında Başakşehir evinde Sivasspor'u konuk etti. 33. dakikada Mossoro'nun kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynayan Başakşehir, karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve zirvede büyük yara aldı. İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum, kalan maçlar, Süper Lig'in 32. haftasındaki sonuçlar ve 33. hafta fikstürü...



GALATASARAY'IN SON 3 MAÇI (66)



06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray

13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya

20.05.2018 Göztepe v Galatasaray



BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)



13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir

20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa



FENERBAHÇE'NİN SON 3 MAÇI (63)



06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor

13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe

20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor



BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)



07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor

13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş

20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor



Puan durumu

(66) Galatasaray (1 maç eksik)

(66) Başakşehir

(63) Fenerbahçe (1 maç eksik)

(62) Beşiktaş (1 maç eksik)



4 MAYIS CUMA

M.Başakşehir 1-1 DG Sivasspor



5 MAYIS CUMARTESİ

K.Karabükspor 16:00 A.Konyaspor

A.Alanyaspor 19:00 Osmanlıspor

Trabzonspor 19:00 Kasımpaşa



6 MAYIS PAZAR

Gençlerbirliği 16:00 Antalyaspor

Fenerbahçe 16:00 Bursaspor

Beşiktaş 16:00 Kayserispor

Akhisarspor 19:00 Galatasaray



7 MAYIS PAZARTESİ

Göztepe 20:00 E.Yeni Malatyaspor