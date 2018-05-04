Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçında 1-0 önde olmanın avantajını koruyamayan Başakşehir, 90+2'de Volkan Babacan'ın kendi kalesine golüyle şampiyonluk ve ikincilik şansını zora soktu.

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u yenip maç fazlasıyla liderliğe yükselmenin hesaplarını Başakşehir'in planı 90+2'de suya düştü.



14'te Bajic'le öne geçen turuncu lacivertliler, 90+2'de Robinho'nun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın topu elinden kaçırması sonrası golü kalesinde gördü.



Bu golden sonra Başakşehir'de Arda Turan yan hakeme yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalırken, maçın son düdüğüyle kaptan Emre Belözoğlu adeta yıkıldı.



Kendini yere bırakan Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı.