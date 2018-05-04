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    04 Mayıs 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!

    Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    -Demir Grup maçında 1-0 önde olmanın avantajını koruyamayan Başakşehir, 90+2'de Volkan Babacan'ın kendi kalesine golüyle şampiyonluk ve ikincilik şansını zora soktu.

    Süper Lig'in 32. haftasında 'u yenip maç fazlasıyla liderliğe yükselmenin hesaplarını Başakşehir'in planı 90+2'de suya düştü.

    14'te Bajic'le öne geçen turuncu lacivertliler, 90+2'de Robinho'nun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın topu elinden kaçırması sonrası golü kalesinde gördü.

    Bu golden sonra Başakşehir'de Arda Turan yan hakeme yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalırken, maçın son düdüğüyle kaptan adeta yıkıldı.

    Kendini yere bırakan Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı.

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