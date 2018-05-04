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    04 Mayıs 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Başakşehir ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı

    Başakşehir son dakikada yıkıldı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    'in 32. haftasında , 'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır darbe aldı

    Bu sonuçla , puanını 66'ya yükseltti. ise 48 puanla 7. sırada kaldı.

    'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, 11 Mayıs Cuma saat 20.00'da deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor ise 13 Mayıs Pazar saat 19.00'da evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

    Başakşehir 37. dakikada Mossoro ile 90+3'te hakemi iten Arda Turan'ın gördüğü kırmızı kartlarla maçı 9 kişi tamamladı.

    Arda Turan'dan şok hareket!

    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

    13. dakikada Sivasspor savunmasının verdiği hatalı pasta topla buluşan İrfan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.

    14. dakikada sağ kanattan Visca'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Elia'nın içeriye çevirdiği pasta topla buluşan Bajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

    15. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Epureanu'nun şutunda topu kaleci Ali kontrol etti.

    Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!

    28. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

    42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine çevirdiği topta Bajic'İn şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali'de kaldı.

    44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kone'nin şutunu kaleci Volkan kontrol etti.

    MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

    70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Robinho'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

    75. dakikada Henri Saivet'in kısa pasıyla topla buluşan Robinho ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

    85. dakikada Kone'den seken topa gelişine vuran Ziya'nın şutu auta çıktı.

    87. dakikada defanstan dönen topla ceza yayında buluşan Mert Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

    90+3. dakikada sol çaprazdan Robinho'nun şutunda Volkan'dan seken top ağlara gitti. 1-1

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