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    04 Mayıs 2018, Cuma

    SİVAS SPOR

    Samet Aybaba: Daha erken gol atabilseydik, maçı kazanabilirdik

    Daha erken gol atabilseydik, maçı kazanabilirdik
    SİVAS SPOR
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 04.05.2018

    D.G. Sivasspor Teknik Direktörü , Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamada, “Daha erken gol atabilseydik, maçı kazanabilirdik” dedi.

    Sivasspor, 'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü , "Oyuna iyi başlayamadık. Baskı altında kaldık, iyi çıkamadık. Bu nedenle orta sahadaki bireysel hatalardan golü yedik. Rakip 10 kişi kalınca oyun kontrolü bize geçti. Yıldız oyuncularımız var. Onların bireysel yetenekleri de daha sonra ortaya çıktı. Daha erken gol atabilseydik, maçı kazanabilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Başakşehir'e de şampiyonluk yolunda başarılar dilerim" diye konuştu.

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