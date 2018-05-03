Spor Toto Süper Ligde 32. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.

İki ekip arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlangıç saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları)

6 Mayıs Pazar:

16.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)

16.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)

7 Mayıs Pazartesi:

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmama kararı almıştı.