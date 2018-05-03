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    03 Mayıs 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    32. haftanın hakemleri belli oldu

    32. haftanın hakemleri belli oldu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 03.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'de 32. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu

    Yarın:

    20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    5 Mayıs Cumartesi:

    16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

    19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

    6 Mayıs Pazar:

    16.00 Fenerbahçe-Bursaspor: Fırat Aydınus

    16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Halis Özkahya

    16.00 Beşiktaş-Kayserispor: Barış Şimşek

    19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

    7 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

    Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu.

    Beşiktaş Kulübü, kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmama kararı almıştı.

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