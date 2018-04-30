Bursaspordan kritik galibiyet

Spor Toto Süper Ligi’nin 31. haftasında Bursaspor evinde Konyaspor ile karşılaştı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-1’lik skorla Bursaspor oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 31'inci haftanın kapanış mücadelesinde küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. İlk yarıda Moussa Sow ve Ertuğrul Ersoy'un kaydettiği gollerle soyunma odasına önde giren Bursaspor, bu üstünlüğünü maç boyunca koruyarak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibin tek golü maçın son anlarında penaltıdan Adis Jahovic'ten geldi. Bursaspor, böylelikle ligde puanını 39'a çıkararak rahat bir nefes alırken, Atiker Konyaspor ise 32 puanda kalarak haftayı 15'inci sırada noktaladı. Karşılaşma sonrasında Bursasporlu oyuncular taraftarıyla galibiyetin sevincini yaşarken, Atiker Konyasporlu oyuncuları ise kendi taraftarı tribünlere çağırarak teselli etti.

7'nci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Rakip yarı ceza alanının ortalarında kazanılan serbest vuruşu kullanan Batalla'nın kale ağzına doğru gönderdiği topa Shehu son anda altıpas çizgisinin sol çaprazında mühadale yaparken, meşin yuvarlak direğin üzerinden çok az farkla dışarı çıktı.



29'uncu dakikada Bursaspor maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Barış Yardımcı'nın içeriye doğru gönderdiği topa kale ağzında gelişine vuran Moussa Sow, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



35'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta top dışarı doğru yönelirken, uzak kale direğinin çaprazında Ertuğrul Ersoy kafasıyla meşin yuvarlağa dokundu ve kaleci Serkan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0.



51'inci dakikada Batalla'nın pasıyla ceza alanının içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan bekletmeden sol ayağının içiyle vuruşunu yaparken, kaleci Serkan Kırıntılı'yı da geçen top uzak kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.



67'nci dakikada Stancu'nun pasıyla ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan, sol ayağıyla plase bir vuruş çıkarırken kaleci Serkan Kırıntılı sağına giden topu çelmeyi başardı.



81'inci dakikada Orkan Çınar'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte topa iyi yükselen Jens Jonsson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



88'inci dakikada rakip yarı alanda ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Atiker Konyaspor'da topun başına geçen Orkan Çınar'ın sert vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Bu esnada ise hava topu mücadelesinde William Ekong'un rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.



89'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Adis Jahovic topu filelerle buluşturarak farkı 1'e indirdi: 2-1.



90+5'inci dakikada Atiker Konyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Orkan Çınar'ın yaptığı sert vuruşta kaleci Harun Tekin topu çelmeyi başardı. Ancak dönen topla altıpas çizgisi üzerinde buluşan Vedat Bora vuruşunu yaparken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



Karşılaşma Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.