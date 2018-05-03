Medipol Başakşehirin konuğu Sivasspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, 32. haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, 65 puanla ikinci sırada girdi. Son iki maçını kazanan Demir Grup Sivasspor ise haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

- Önemli eksikler

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek.

Sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren Arda Turan ile sakatlığı geçen ve son idmanda takımla çalışan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

- Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Junior Caicara, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 33. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.