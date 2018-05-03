Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 78'inci dakikada Sow (KK) ve 90'ıncı dakikada Fernandao kaydetti. Bursaspor'un karşılaşmadaki tek golü 69'uncu dakikada Furkan Soyalp'ten geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Bursaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı lacivertli ekip puanını 66'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6'ncı dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Bursaspor savunmasından seken top ceza sahasında Alper Potuk'un önüne düştü. Alper'in gelişine yaptığı sert vuruş kalenin üstünden auta gitti.



17'nci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağından Aatif'ın içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı.



28'inci dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içerisindeki Giuliano'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.



30'uncu dakikada ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Batalla'nın şutu kaleci Volkan'da kaldı.



38'inci dakikada sağ kanattan Aatif'ın yaptığı ortada Mehmet Topal'ı kafa vuruşunu Ertuğrul çizgi önünde uzaklaştırmayı başardı.



43'üncü dakikada sol kanattan çizgiye inen Hasan Ali'nin ortasında arka direkte topla buluşan Alper'in vuruşu kalenin üstünden auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50'nci dakikada ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Soldado'nun vuruşu kaleci Harun'dan döndü. Bursaspor savunması Fenerbahçeli oyunculardan önce topu uzaklaştırmayı başardı.



58'inci dakikada sol kanattan yaptığı ortada Soldado'nun indirdiği topla ceza sahası çizgisinde buluşan Skrtel'in vuruşu kaleci Harun'da kaldı.



62'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena'nın vuruşunu kaleci Harun kornere çeldi. Kullanılan kornerde Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.



65'inci dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Şener rakibinden kurtulduktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruş kalenin sağından auta gitti.



69'uncu dakikada Bursaspor öne geçti. Batalla'nın pasıyla topla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.



71'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena'nın ortasında Sow'un ters vuruşu ağlara gitti: 1-1.



73'üncü dakikada Batalla'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sow'un vuruşunu kaleci Volkan kornere çeldi.



77'nci dakikada sağ kanattan Şener'in içeri çevirdiği topta Mehmet Topal'ın şutu kalenin üstünden auta gitti.



83'üncü dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Titi, Janssen'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



90'ıncı dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Fernandao'nun sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

BU SEZON İLK KEZ 6'DA 6

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 6'da 6 yaptı.

Ligin son 6 haftasında rakiplerine puan şansı tanımayan sarı-lacivertliler, önemli bir seri yakaladı.

Sarı-lacivertliler ayrıca Süper Lig'de 8 haftadır kaybetmiyor. Son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilen sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

15 HAFTA SONRA İLK 2'DE

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 15 hafta sonra ilk 2'ye girdi.

Medipol Başakşehir'in averajla önüne geçen sarı-lacivertliler, haftayı ilk 2 sırada kapatacak.

Fenerbahçe son olarak ligin 16 haftasında 2. sırada tamamlamıştı.

BU SEZON İLK KEZ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez yenik duruma düştüğü bir maçı kazandı.

Bu maça kadar ligde ilk golü yediği 8 maçı da kazanamayan Fenerbahçe, 5 beraberlik, 3 yenilgi almıştı.

Sarı-lacivertliler, 69. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak bu sezonki ilk geri dönüşüne de imza attı.

FERNANDAO'DAN KRİTİK GOL

Fenerbahçe'yi 90. dakikada 2-1 öne geçiren Fernandao, çok kritik bir gol kaydetti.

Maçın 78. dakikasında Roberto Soldado'nun yerine oyuna giren Fernandao, 90. dakikada attığı golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Bu sezon Süper Lig'de 5. golünü atan Fernandao, 8 hafta sonra rakip fileleri havalandırdı.

SOW KENDİ KALESİNE ATTI, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bursasporlu futbolcu Sow, eski takımı karşısında çıktığı ilk maçta kendi kalesine gol atma şansızlığı yaşadı.

Sow, 71. dakikada Mathieu Valbuena'nın ortasında yaptığı ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına yolladı ve Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydetti.

Bursaspor adına net bir gol de kaçıran Sow, karşılaşmadan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Sow'u takım arkadaşları ve Fenerbahçeli futbolcular teselli etti.

BURSASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR VE 2 FUTBOLCU ATILDI

Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er ve iki futbolcu, hakem Fırat Aydınus tarafından oyundan ihraç edildi.

Bursasporlu futbolcu Titi, 83. dakikada Fenerbahçeli Vincent Janssen'e yaptığı müdahale sonucunda direkt kırmızı kart gördü

Bu karar sinirlenen Bursa ekibinin yedek kulübesinde itiraz eden genç futbolcu Kubilay Kanatsızkuş da kırmızı kartla oyundan atıldı.

Hakem Fırat Aydınus yoğun itirazlarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Er'i de tribüne gönderdi.

Bursaspor'da kulüp tercümanı Altuğ Günaydın da itirazlarından dolayı hakem tarafından tribüne yollandı.

MAÇ GERİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bursasporlu futbolcularla Fenerbahçe'nin bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız arasında tartışma çıktı.

Maçın 71. dakikasında saha kenarında Fenerbahçeli yedek oyuncuları ısındıran Yıldız'la Bursasporlu futbolcular arasında gerilim oldu.

Bir süre devam eden tartışmayı araya giren futbolcular ve teknik kadrolar yatıştırdı.

Fatih Yıldız, hakem Fırat Aydınus tarafından sahadan atıldı.

BURSASPOR DA ŞANSIZLIK

Bursaspor, üç oyuncu değişikliği hakkını da sakatlıklardan dolayı kullandı.

Fenerbahçeli oyuncu Aatıf Chahechouhe'yle girdiği ikili mücadele sonunda yerde kalan Barış Yardımcı, oyun alanını sedyeyle terk etti. Barış'ın yerine 20. dakikada oyuna John Bostock girdi. Maçın 43. dakikada bu sefer Bursaspor'da Emmanuel Badu sakatlandı. Bu oyuncunun yerine de Kembo maça dahil oldu.

İkinci yarıda da Bursaspor'un şansızlığı devam etti. Maçın 72. dakikasında bu sefer sonradan oyuna giren Kembo sakatlandı. Bu futbolcu da maça devam edemedi ve yerine oyuna Emre Taşdemir girdi.

Öte yandan Bursasporlu futbolcuların sık sık yerde kalmasına Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sakatlıklar nedeniyle hakem Fırat Aydınus ilk yarıyı 5, ikinci yarıyı ise 9 dakika uzattı.