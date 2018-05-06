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    06 Mayıs 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Hasan Ali Kaldırım'dan taraftara tepki!

    Hasan Ali Kaldırımdan taraftara tepki!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 06.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında 'u 2-1 ile geçti. Mücadele sonrasında Sarı-lacivertli oyuncu yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Duygularım karışık. Kazandık ama soyunma odasında bir durgunluk var. Şunu söylemek istiyorum; 'nin kadrosu vasat diyorlar ya, burada son saniyelere kaybettiğimiz puanlar olmasa bugün şampiyonluğumuzu ilan edebilirdik. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var, daha sabırlı olmamız gerekiyor. Dakika 20'de geri pas yaptığımız zaman taraftarın tepkisi oluyor, desteğe ihtiyacımız var. Real Madrid ve Barcelona da 20 dakikaya önde giremiyor.

    Şampiyonluğu kaybedersek iç sahadaki performansımızdan dolayı kaybedeceğiz. İnsanlar bunu biliyor, görüyor; biz şampiyonluğa inanıyoruz, şampiyon olabiliriz belki. Desteğe ihtiyacımız var"

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