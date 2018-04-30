30 Nisan 2018, Pazartesi
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Heyecan artarken, ligde maçların da seyir oranı da buna paralel olarak yükseliyor. Bunun en büyük sebeplerinin başındaysa takımlarını sırtlayan ve maçlara damga vuran yıldız oyuncular geliyor.
Peki, hangi oyuncu farkını ortaya koydu? Hangi yıldız diğerlerinden daha üstün? Taraftara soruyoruz...
Sizce hangisi daha iyi?
Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Spor Toto Süper Lig'de sezon sonuna sayılı günler kala taraftara fikrini soruyoruz... Kıyas bizden tercih sizden... Sizce hangisi daha iyi?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı lig bitimine sayılı günler kala iyiden iyiye kızışmaya başladı.
Heyecan artarken, ligde maçların da seyir oranı da buna paralel olarak yükseliyor. Bunun en büyük sebeplerinin başındaysa takımlarını sırtlayan ve maçlara damga vuran yıldız oyuncular geliyor.
Peki, hangi oyuncu farkını ortaya koydu? Hangi yıldız diğerlerinden daha üstün? Taraftara soruyoruz...
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