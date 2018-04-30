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    30 Nisan 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Sizce hangisi daha iyi?

    Sizce hangisi daha iyi?
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'de sezon sonuna sayılı günler kala taraftara fikrini soruyoruz... Kıyas bizden tercih sizden... Sizce hangisi daha iyi?

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı lig bitimine sayılı günler kala iyiden iyiye kızışmaya başladı.

    Heyecan artarken, ligde maçların da seyir oranı da buna paralel olarak yükseliyor. Bunun en büyük sebeplerinin başındaysa takımlarını sırtlayan ve maçlara damga vuran yıldız oyuncular geliyor.

    Peki, hangi oyuncu farkını ortaya koydu? Hangi yıldız diğerlerinden daha üstün? Taraftara soruyoruz...

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