30 Nisan 2018, Pazartesi
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2018
Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları ve hakem Fırat Aydınus'un performansını özel bir kanalda yorumladı.
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