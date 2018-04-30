;
    30 Nisan 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?

    Ahmet Çakar yorumladı: Kırmızı kart mı değil mi?
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 30.04.2018

    Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları ve hakem Fırat Aydınus'un performansını özel bir kanalda yorumladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi
    Galatasaray derbide para bastı Galatasaray derbide para bastı
    Toroğlundan penaltı ve kırmızı kart yorumu Toroğlu'ndan penaltı ve kırmızı kart yorumu
    BİZE ULAŞIN