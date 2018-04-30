;
    30 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Kulübü: Maçlar aynı gün ve saatte oynansın

    Fenerbahçeden TFFye başvuru!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.04.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018

    Kulübü; şampiyonluğa oynayan 4 takımın Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 haftada müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamasına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 32'nci hafta maçlarının oynanacağı gün ve saatleriyle ilgili yapmış oldukları düzenlemeye istinaden, "eşitlik" ilkesine dikkat çekmek adına aşağıda yer alan yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştir. Kamuoyunun dikkatine sunarız:
    Malumunuz olduğu üzere Spor Toto Süper Lig 2017/2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun bitimine 3 haftadan kısa bir süre kalmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanarak ilan edilen 32'nci hafta müsabakaları takvimi uyarınca ligin ilk dört sırasında yer alan takımların bir kısmının müsabakalarını farklı gün veya saatlerde oynayacağı hususu görülmüştür. Eşit şartlarda yarışma ilkesi gözetilmek suretiyle puanları birbirine çok yakın olarak ligin ilk dört sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, Medipol Başakşehir, ve Beşiktaş takımlarının müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamak üzere 32'nci hafta programında değişiklik yapılmasını; 33 ve 34'üncü hafta müsabakaları yönünden ise anılan takımların müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacak şekilde planlama yapılarak müsabaka takviminin buna uygun şekilde düzenlenmesini talep ve rica ederiz."

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Aziz Yıldırım: Son kez başkanlığa adayım Aziz Yıldırım: Son kez başkanlığa adayım
    F.Bahçede Beşiktaş maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
    Sizce hangisi daha iyi? Sizce hangisi daha iyi?
    BİZE ULAŞIN