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    12 Nisan 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Ligde 29. haftanın hakemleri belli oldu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Spor Toto 'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Spor Toto 'in 29. haftası yarın oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

    Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

    14 Nisan Cumartesi:

    13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

    16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

    15 Nisan Pazar:

    13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

    16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Ümit Öztürk)

    16.00 Göztepe-Bursaspor (Bülent Yıldırım)

    19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

    16 Nisan Pazartesi:

    20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Halis Özkahya)

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