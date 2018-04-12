PFDKdan 6 Süper Lig takımına ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor'a ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor'a ceza verdi.

PFDK; Beşiktaş'a, Göztepe mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Spor Toto Kuzey Üst 407, 408, Spor Toto Kuzey Alt 107, 108 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezası verdi.

Fenerbahçe, Osmanlıspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Maraton Üst H, I bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi cezası alırken, Galatasaray'a Gençlerbirliği maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası verildi.

PFDK'nın kararları şu şekilde:

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 407,408, SPOR TOTO KUZEY ALT 107,108 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta SPOR TOTO MİSAFİR TAKIM TRİBÜN 404,405,406 giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 09.04.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 06.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A VE GÜNEY ALT A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 07.04.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SAMSUNSPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."