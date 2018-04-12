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    12 Nisan 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Beşiktaş ile Akhisarspor 12. randevuda

    Beşiktaş ile Akhisarspor 12. randevuda
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.

    Beşiktaş'ın 22 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi.

    Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı.

    - Maçlar

    2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.

    2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

    2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

    2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.

    Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 0-0 tamamlandı.

    - Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

    Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

    Rakibiyle Akhisar'daki yeni stadında ilk kez karşılaşacak siyah-beyazlılar, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki 5 maçtan sadece sonuncusunu kazanabildi. Akhisarspor'un ev sahipliğindeki maçlarda taraflar birer galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere bitti.

    Akhisarspor'un evindeki 11 golüne, Beşiktaş 10 golle karşılık verdi.

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