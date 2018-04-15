Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda 5-1 yenildiği rakibini Türk Telekom’da ağırlayacak. İki takım liderlik için mücadele edecek. Galatasaray’ın zirveyi geri alabilmesi için galip gelmekten başka çaresi bulunmuyor

Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sezonun son haftalarına girilirken kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girişen iki takım liderliği almak için sahaya çıkacak. Sahadan galibiyetle ayrılan takım yoluna lider olarak devam edecek.

RÖVANŞI VERMEYECEK

Galatasaray geçen hafta Gençlerbirliği'ne yenilerek zirveden düşmüştü. Son 3 maçını kazanan turuncu-lacivertliler ise 57 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde deplasman maçına çıkacak. Medipol Başakşehir, Galatasaray'a karşısında mağlup olmaması durumunda bu haftayı da lider kapatacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma, turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Cimbom hem liderliği hem de 5-1'lik hezimetin rövanşını almayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHiR SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 9'a 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Buna karşılık Cimbom, Başakşehir ile oynadığı son 5 karşılaşmada 4 kez mağlup oldu, sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilere karşı son galibiyetini 2015- 2016 sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0'lık skorla elde etti.

KAPALI GİŞE!

En dolu sezonlarından birisini yaşayan Türk Telekom Stadı bugün yine tarihi anlara sahne olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar biletlere büyük ilgi gösterirken 50 bin kişinin maça gelmesi bekleniyor. Kulüpten alınan son bilgiye göre sadece VIP tribünlerde 300 kişilik yer kaldığı belirtiliyor.