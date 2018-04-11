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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Jose Sosa, Medipol Başakşehir'e gitmek istiyor!

    Jose Sosa, İstanbul ekibiyle görüşüyor!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018

    'dan ayrılması gündemde olan  ile iletişime geçti.

    'da büyük umutlarla transfer edilen ancak şans bulmasına rağmen bekleneni bir türlü veremeyen Arjantinli Sosa menajeri aracılığıyla Başakşehir'e haber göndererek gelecek sezon İstanbul ekibinde oynamak istediğini iletti.

    Trabzonhaber'in haberine göre Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaratan Sosa'ya Başakşehir kulübü yetkililerinin teşekkür ederek kendisini kadroda düşünmediklerini ifade ettikleri ortaya çıktı.

    Bordo mavili kulübün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, 'Sosa'dan özür diliyorum ama benim bütçem, bu oyuncunun parasını ödemek için yeterli değil. Bu yüzden transfer yasağı noktasına geldik' ifadelerini kullanarak, Arjantinli oyuncu ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığını sinyalini vermişti.

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