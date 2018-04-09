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Johannes Hopf: 3 puan bizim için çok önemliydi
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde kaleci Johannes Hopf açıklamalarda bulundu
İşte Johannes Hopf'un açıklamaları:
"Kritik bir durumdayız. Bu 3 puan bizim için çok önemliydi. Önümüzde 6 kritik maç var, bu maçlar için de aynı mücadele ruhunu korumamız gerekiyor."
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