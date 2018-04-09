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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Johannes Hopf: 3 puan bizim için çok önemliydi

    Hopf: 3 puan bizim için çok önemliydi
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    'de 'ı 1-0 mağlup eden 'nde kaleci açıklamalarda bulundu

    İşte 'un açıklamaları:

    "Kritik bir durumdayız. Bu 3 puan bizim için çok önemliydi. Önümüzde 6 kritik maç var, bu maçlar için de aynı mücadele ruhunu korumamız gerekiyor."

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