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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    İşte Spor Toto Süper Lig'de son durum

    İşte Süper Ligde son durum
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    'in 28. haftası, Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ile sona erdi. İşte güncel puan durumu...

    'de 28. hafta maçları tamamlanırken geçen haftanın lideri Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyetle liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

    Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve puanını 59'a çıkaran Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan ve 57 puanda kalan Galatasaray'dan 5 hafta sonra liderliği geri aldı.

    Ligde üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 5-1 mağlup ederek puanını 56'ya yükseltti ve zirve iddiasını sürdürdü.

    Osmanlıspor'u evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de puanını 54'e yükselterek zirveye biraz daha yaklaştı.

    Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı yenerek, puanını 30'a yükseltmesinin ardından Süper Lig'de 12 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.

    SONUÇLAR

    Süper Lig'de 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

    Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: 1-2

    Trabzonspor-Kayserispor: 4-0

    Beşiktaş-Göztepe: 5-1

    Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 5-0

    Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-1

    Bursaspor-Kasımpaşa: 0-1

    Fenerbahçe-Osmanlıspor: 2-0

    Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-0

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