Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ile sona erdi. İşte güncel puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları tamamlanırken geçen haftanın lideri Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyetle liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve puanını 59'a çıkaran Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan ve 57 puanda kalan Galatasaray'dan 5 hafta sonra liderliği geri aldı.

Ligde üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 5-1 mağlup ederek puanını 56'ya yükseltti ve zirve iddiasını sürdürdü.

Osmanlıspor'u evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de puanını 54'e yükselterek zirveye biraz daha yaklaştı.

Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı yenerek, puanını 30'a yükseltmesinin ardından Süper Lig'de 12 puanla son sırada bulunan Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 28. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: 1-2

Trabzonspor-Kayserispor: 4-0

Beşiktaş-Göztepe: 5-1

Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 5-0

Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-1

Bursaspor-Kasımpaşa: 0-1

Fenerbahçe-Osmanlıspor: 2-0

Gençlerbirliği-Galatasaray: 1-0