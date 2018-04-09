Ümit Özat: Babama karşı oynasam kazanmak isterim

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

İşte Ümit Özat'ın açıklamaları:

"Fatih Hoca'ya teşekkür ediyorum. Maçtan sonra gelip tebrik etti. Bu sıralarda olup da herkesin yapamayacağı şeyler. Olgunluğunu, klasını, karakterini ortaya koydu. Kalan maçlarda da bu mücadeleyi göstereceğiz en azından. Bunun sözünü veriyorum. İnşallah sezonun sonunu da böyle bitirmek nasip olur.

Kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Belki bu maçların konsantrasyonu ve atmosferi daha farklı oluyor. Oyuncularım sadece mücadele etmeleri gerektiğinin farkına varırlarsa sonuç alınıyor. En büyük sıkıntı, şimdi yeri-zamanı olmasa da 3. ve 13. hafta beraber olmadığımız zamanda kaybedilen puanlar oldu. İçerideki maçları alırsak ligde kalırız ama dışarıdan da puan getirmemiz lazım, Karabük hariç deplasman galibiyetimiz yok.

Bugün kaybedebilirdik. Çok şey ortaya atılabilirdi. Yok Şenol Hoca'yla kavgalıydı da bilmem neydi de... Tamer Hoca'ya da Beşiktaş-Göztepe maçı için algı operasyonu yapıldı. Bugün mağlup olsak şampiyonluk yolundaki rakiplerden nasıl eleştiriler alacaktık.

Babama karşı oynasam yine galip gelmek isterim. Buna karşı duyarlı olmak lazım. Bu mesleği de itibarsızlaştırmamak lazım."