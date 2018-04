Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 53’te Abdülkadir, 62’de Yusuf, 66 ve 76’ncı dakikalarda ise Burak Yılmaz kaydetti.

26'ncı dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Juraj Kucka arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak Erkan Kaş topu kale çizgisi üzerinden çıkararak tehlikeyi uzaklaştırdı.



30'uncu dakikada Kravets'in ceza yayı gerisine çıkardığı topu Şamil sol ayağıyla kaleye gönderdi, Onur son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.



40'ıncı dakikada Şamil'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mendes'in kaleye gönderdiği sert şutta Onur meşin yuvarlağı kontrol etti.



50'nci dakikada Kucka'nın savunmanın arkasına aşırtma pasına iyi hareketlenen Burak bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, sol ayağıyla yaptığı vuruşa Lung uzandı, ondan dönen topa Burak bir kez daha vurdu ancak Lung yine tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.



53'üncü dakikada Abdülkadir Ömür'ün orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası çizgisinin üzerinden kaleye gönderdiği top, kaleci Lung'un sağından ağlarla buluştu: 1-0.



62'nci dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ters ayakla sol direk dibine gönderdiği meşin yuvarlak Lung'un sağından ağlara gitti: 2-0.



66'ncı dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortasına savunmanın arasından iyi yükselen Burak Yılmaz, kafayla vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu: 3-0.



76'ncı dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Olcay'ın topuğuyla pasında pozisyonu iyi takip eden Burak geriden gelerek şutunu çekti, üst direğin alt kısmına da çarpan top ağlara gitti: 4-0.



Karşılaşma 4-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sonuçlandı.



ONAZİ DEVAM EDEMEDİ



Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, karşılaşmanın 23'üncü dakikasında orta sahada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Ardından bir süre daha güçlükle oyuna devam eden Onazi, 28'inci dakikada oyundan çıkarak yerini Uğur Demirok'a bıraktı.



OKAY YOKUŞLU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Okay Yokuşlu, karşılaşmanın 51'inci dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Okay, ligin 29'uncu haftasında oynanacak olan Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

STAT: Medical Park



HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx)



TRABZONSPOR: Onur (xxx) - Kamil Ahmet (xxx), Okay (xxx), Hubocan (xxx), Novak (xxx), Onazi (x) (Dk. 28 Uğur xx), Kucka (xxx), Abdülkadir (xxxx) (Dk. 87 Rodallega), Yusuf (xxxx), Olcay (xxx) (Dk. 83 Castillo x), Burak (xxx)



KAYSERİSPOR: Lung (x) - Lopes (x), Kana-Biyik (x), Sapunaru (x), Erkan (x), Levent (x) (Dk. 67 Boldrin x), Şamil (xx), Mendes (x) (Dk. 58 William x), Deniz (xx), Kravets (x) (Dk. 66 Gyan x), Umut (xx)



GOLLER: Dk. 53 Abdülkadir, Dk. 62 Yusuf, Dk. 66 ve Dk. 76 Burak (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Okay (Trabzonspor) - Mendes, Levent (Kayserispor)