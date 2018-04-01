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    01 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında kazandı

    Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında kazandı
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    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    , Veysel Sarı ve Trezeguet'nin attığı gollerle 'yi 2-0 mağlup etti.

    Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçının on birinde büyük bir sürprize imza attı. Genç teknik adam, ikinci yarıda sadece 3 maçta 50 dakika oynayan Oscar Scarione'ye aylar sonra ilk 11'de forma verdi. Yedek kulübesine mahkum olan Arjantinli futbolcu, Rotman'ın yerine orta sahada görev yaptı. Sarı-kırmızılılarda cezaları sona eren Poko ve Selçuk kadroda yer aldı. Poko on birde görev alırken, Selçuk yedek soyundu.

    İzmir ekibinde sakatlıklarından dolayı stoperler Kadu ve Hakan'ın yanı sıra orta saha Atakan ile golcü Ömer 21 kişilik kafilede yer bulamadı. Göztepeli taraftarlar Kasımpaşa karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin sarı-kırmızılı futbolsever Bornova Stadı'nı doldurdu. Maçtan önce atkı ve flamalarla görsel şov yapan taraftarlar futbolcuları teker teker tribünlere çağırıp sevgi gösterilerinde bulundu. Yaklaşık 50 Kasımpaşalı taraftar da takımlarını yalnız bırakmadı. Kasımpaşalılar, '1950'nin şampiyonu Şanlı Göztepe' pankartı açtı, statta centilmenlik rüzgarları esti. Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe takımının oyuncuları ve teknik kadrosu da karşılaşmayı izledi.

    Göztepe, maç boyunca oyun üstünlüğü genel olarak elinde bulundursa da, Veysel Sarı'nın 24.dakikada gelen golüne engel olamadı. Yedikleri golden sonra beraberlik golü için maç boyunca baskı kuran ev sahibi, Kasımpaşa kalecisi Ramazan'ı geçemedi. 90+2. dakikada yakaladığı kontra atakta Trezeguet'nin ayağından bir gol daha bulan konuk ekip maçı 2-0 kazandı.

    Göztepe'de 71.dakikada Milos Kosanovic ikinci sarıdan dolayı gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

    Bu sonuçla beraber Göztepe'nin evinde 6 maçlık yenilmeme serisi sona ererken, Kasımpaşa da 4 maç aradan sonra galip geldi.

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