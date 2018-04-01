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    01 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Başkent'te puanlar kardeş payı

    Başkentte puanlar kardeş payı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Ligde oynanan 27. hafta karşılaşmasında ile golsüz berabere kaldı.

    Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında 'u ağırladı.

    Osmanlı Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan maçta Mete Kalkavan düdük çaldı.

    bein SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mkarşılaşmada iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince maç 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

    Bu sonucun ardından ligin 15. sırasındaki Osmanlıspor 28 puana, 17. sıradaki Konyaspor ise 25 puana yükseldi.

    Osmanlıspor, Süper Lig'in 28. haftasında, 8 Nisan Pazar günü zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Atiker Konyaspor ise aynı tarihte sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

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