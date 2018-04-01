Başkentte puanlar kardeş payı

Başkent'te puanlar kardeş payı
Ligde oynanan 27. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı.
Osmanlı Stadı'nda oynanan ve saat 13.30'da başlayan maçta Mete Kalkavan düdük çaldı.
bein SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mkarşılaşmada iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince maç 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından ligin 15. sırasındaki Osmanlıspor 28 puana, 17. sıradaki Konyaspor ise 25 puana yükseldi.
Osmanlıspor, Süper Lig'in 28. haftasında, 8 Nisan Pazar günü zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Atiker Konyaspor ise aynı tarihte sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.
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