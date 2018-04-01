Galatasaray-Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Traboznspor karşılaşıyor.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde 54 puanla en yakın rakibi Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçını kazandığı takdirde hem liderliğini sürdürecek, hem de şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasında puan farkını korumuş olacak..

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

Trabzonspor'un ilk 11'i:

Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz