Başakşehirden geri dönüş!

Medipol Başakşehir 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir Akhisar'a konuk oldu. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip 13. dakikada Serginho ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı karşılıklı pozisyonlarla geçilirken başka gol olmadı.

İkinci yarıda kendine gelen Başakşehir, 46. dakikada Elia ile eşitliği yakaladı. Bu dakikadan sonra oyunda da üstünlüğü ele geçiren konuk Başakşehir 75.dakikada Visca'nın golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmazken ev sahibi ekipte Miguel Lopes 83.dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 56'ya çıkarırken, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ev sahibi Akhisarspor ise 34 puanda kaldı.