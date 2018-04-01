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    01 Nisan 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Fenerbahçe ile Kayserispor 44. randevuda

    Fenerbahçe ile Kayserispor 44. randevuda
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 44. kez karşılaşacak.

    İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

    Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

    Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.

    - Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor

    Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı.

    Taraflar arasında geçen sezon İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlandı.

    Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.

    - Kayseri'deki maçlar

    Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 22. kez karşılaşacak.

    Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.

    Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı.

    Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.

    - Tarihi sonuçlar

    Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

    Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.

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