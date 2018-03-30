TFF, kulüplerin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon Şubat ayı sonu itibariyle kulüplerin menajerlere ödediği toplam ücretleri açıkladı

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir.