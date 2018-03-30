30 Mart 2018, Cuma
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TFF, kulüplerin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon Şubat ayı sonu itibariyle kulüplerin menajerlere ödediği toplam ücretleri açıkladı
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir.
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