;
    30 Mart 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    TFF, kulüplerin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı

    TFF, kulüplerin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon Şubat ayı sonu itibariyle kulüplerin menajerlere ödediği toplam ücretleri açıkladı

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

    Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    Kalesine en fazla şut çektiren takımlar Kalesine en fazla şut çektiren takımlar
    Var sistemindeki o diyalog yayınlandı Var sistemindeki o diyalog yayınlandı
    Dev derbinin hakemi açıklandı Dev derbinin hakemi açıklandı
    BİZE ULAŞIN