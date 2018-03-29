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    29 Mart 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Dev derbinin hakemi açıklandı

    Dev derbinin hakemi açıklandı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın önemli maçını Fırat Aydınus yönetecek.

    Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan

    31 Mart Cumartesi:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

    16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

    19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek

    1 Nisan Pazar:

    13.30 Göztepe-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

    13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

    16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

    19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus

    2 Nisan Pazartesi:

    20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

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