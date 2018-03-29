Dev derbinin hakemi açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın önemli maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan
31 Mart Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek
1 Nisan Pazar:
13.30 Göztepe-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Ümit Öztürk
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