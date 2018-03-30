Karabükspor kan kaybetmeye devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol kanattan Mert Hakan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Bifouma'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
50. dakikada sağ kanattan gelişen atakta savunma oyuncularından seken topla buluşan Robinho altıpas önünden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
68. dakikada Robinho'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boye'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
76. dakikada topla buluşan Robinho ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu direğin yanından dışarı gönderdi.
77. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Osman'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu kaleci Tolgahan son anda kornere çeldi.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Auremir xx, Boye x, Bjarsmyr xx, Hakan Bilgiç xx, N'Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka x (Mert Hakan dk. 46 xx) (Saivet dk. 81 x), Bifouma xxx, Robinho xx, Kone xx (Cyriac dk. 67 x)
Yedekler: Ali Şaşal, Muhammet Demir, Ömerhan, Muhammet Sait, Papp, Serkan, Medjani
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Hakan Arslantaş xx, Tayyib x, Kravchenko xx, İshak xx, xx, Osman xx, Alican x (Murat dk. 81 x) Traore xx, Kage x (Bliznichenko dk. 57 x), Leandrinho x (Ahmet dk. 69 x), Ergin xxYedekler: Furkan, Çağlar, Skulason, Özgür, Yusuf, İbanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Bifouma (dk. 47) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Boye, Robinho, Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Hakan Arslantaş,Bliznichenko İshak (Kardemir Karabükspor)
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