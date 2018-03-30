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    30 Mart 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Karabükspor kan kaybetmeye devam ediyor

    Karabükspor kan kaybetmeye devam ediyor
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    'in 27. haftasında Demir Grup sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

    Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

    47. dakikada sol kanattan Mert Hakan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Bifouma'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
    50. dakikada sağ kanattan gelişen atakta savunma oyuncularından seken topla buluşan Robinho altıpas önünden kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
    68. dakikada Robinho'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boye'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
    76. dakikada topla buluşan Robinho ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu direğin yanından dışarı gönderdi.
    77. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Osman'ın uzaktan kaleye gönderdiği topu kaleci Tolgahan son anda kornere çeldi.

    Stat: 4 Eylül

    Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx

    Demir Grup : Tolgahan xx, Auremir xx, Boye x, Bjarsmyr xx, Hakan Bilgiç xx, N'Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka x (Mert Hakan dk. 46 xx) (Saivet dk. 81 x), Bifouma xxx, Robinho xx, Kone xx (Cyriac dk. 67 x)
    Yedekler: Ali Şaşal, Muhammet Demir, Ömerhan, Muhammet Sait, Papp, Serkan, Medjani
    Teknik Direktör: Samet Aybaba

    : Rybka xx, Hakan Arslantaş xx, Tayyib x, Kravchenko xx, İshak xx, xx, Osman xx, Alican x (Murat dk. 81 x) Traore xx, Kage x (Bliznichenko dk. 57 x), Leandrinho x (Ahmet dk. 69 x), Ergin xxYedekler: Furkan, Çağlar, Skulason, Özgür, Yusuf, İbanez
    Teknik Direktör: Ünal Karaman

    Gol: Bifouma (dk. 47) (Demir Grup Sivasspor)

    Sarı kartlar: Boye, Robinho, Cyriac (Demir Grup Sivasspor), Hakan Arslantaş,Bliznichenko İshak (Kardemir Karabükspor)

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