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    31 Mart 2018, Cumartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Yeni Malatyaspor evinde kazandı

    Yeni Malatyaspor evinde kazandı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

    Mücadelede ilk gol Gençlerbirliği'nden geldi. Maça hızlı başlayan konuk ekip 9.dakikada Sessegnon ile 1-0 önce geçti. Bu golden sonra oyunda üstünlüğü ele alan ev sahibi Yeni Malatyaspor, 33.dakikada Aytaç Kara'nın frikik golüyle skoru eşitledi.

    İlk yarı bu skorla geçilirken, ikinci yarıda da ev sahibi oyun üstünlüğünü elden bırakmadı. 70. dakikada Pereira'yla öne geçen ev sahibinde son sözü Gilberto söyledi. 80. ve 90+3. dakikada 2 gol birden atan Brezilyalı karşılaşmanın skorunu belirledi.

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