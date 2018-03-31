Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Mücadelede ilk gol Gençlerbirliği'nden geldi. Maça hızlı başlayan konuk ekip 9.dakikada Sessegnon ile 1-0 önce geçti. Bu golden sonra oyunda üstünlüğü ele alan ev sahibi Yeni Malatyaspor, 33.dakikada Aytaç Kara'nın frikik golüyle skoru eşitledi.

İlk yarı bu skorla geçilirken, ikinci yarıda da ev sahibi oyun üstünlüğünü elden bırakmadı. 70. dakikada Pereira'yla öne geçen ev sahibinde son sözü Gilberto söyledi. 80. ve 90+3. dakikada 2 gol birden atan Brezilyalı karşılaşmanın skorunu belirledi.

