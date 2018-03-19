Süper Ligde şampiyonluk oranları değişti

20 Mart 2018, Salı
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iddaa'nın açıkladığı yeni oranlarda Galatasaray favori gösterilirken, en yüksek oran Fenerbahçe'ye verildi.
Galatasaray'ın oranı 2,10'dan 2,00'a düşerken, Medipol Başakşehir'in oranı 3,75'ten 2,90'a düştü.
Haftayı 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın oranı ise 2,90'dan 3,75'e çıkarken, Fenerbahçe'nin oranı da 4,75'den 5,25'e yükseltildi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, iddaa şampiyonluk oranlarını da güncelledi.
iddaa'nın açıkladığı yeni oranlarda Galatasaray favori gösterilirken, en yüksek oran Fenerbahçe'ye verildi.
Galatasaray'ın oranı 2,10'dan 2,00'a düşerken, Medipol Başakşehir'in oranı 3,75'ten 2,90'a düştü.
Haftayı 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın oranı ise 2,90'dan 3,75'e çıkarken, Fenerbahçe'nin oranı da 4,75'den 5,25'e yükseltildi.
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