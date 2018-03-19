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    20 Mart 2018, Salı

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

    Süper Ligde şampiyonluk oranları değişti
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

    Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, iddaa şampiyonluk oranlarını da güncelledi.

    iddaa'nın açıkladığı yeni oranlarda favori gösterilirken, en yüksek oran 'ye verildi.

    Galatasaray'ın oranı 2,10'dan 2,00'a düşerken, 'in oranı 3,75'ten 2,90'a düştü.

    Haftayı 3. sırada tamamlayan 'ın oranı ise 2,90'dan 3,75'e çıkarken, Fenerbahçe'nin oranı da 4,75'den 5,25'e yükseltildi.

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