Başakşehir’den Beşiktaş’a geçit yok

Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligde rakibiyle oynadığı 20. maçta 5. galibiyetini elde etti.

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Turuncu-lacivertliler, aynı zamanda evinde siyah-beyazlılara karşı son 11 resmi müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu.Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında dün akşam sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Şampiyonluk iddiasını sürdürme yolunda çok önemli bir üç puan alan turuncu-lacivertliler, rakibine karşı galibiyet üstünlüğünü de ele geçirmiş oldu. Başakşehir, siyah-beyazlı takımla 20'si lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere şu ana kadar 22 müsabakada karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını turuncu-lacivertli takım, 4'ünü de Beşiktaş kazandı. 12 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı.Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile evinde 11 resmi müsabaka oynadı. 10'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olan bu karşılaşmaların 5'ini Abdullah Avcı'nın takımı kazandı. 5 maçın da berabere bittiği söz konusu müsabakalarda Kartal ise sadece 1 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, Başakşehir'e karşı deplasmandaki son galibiyetini 9 Kasım 2014'te 2-1'lik skorla elde etmişti.Turuncu-lacivertliler, dün akşam oynanan mücadeleyle birlikte Beşiktaş ile Süper Lig'deki 20. maçına çıktı. Bu mücadelelerde siyah-beyazlılar 4 galibiyet alırken, Medipol Başakşehir de 5 defa gülen taraf oldu. 11 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.