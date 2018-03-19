Aziz Yıldırımdan flaş Alex açıklaması: Kim tanıyordu?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, derbi öncesi Türkiye'ye gelen Alex de Souza ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, derbi öncesinde Türkiye'ye gelen ve Galatasaray maçını tribünden takip eden Alex de Souza ile ilgili konuştu.



Alex'in Türkiye'ye getirilmesinin yanlış olduğunu belirten Yıldırım, "Fenerbahçe'nin futbolda Galatasaray ve basketbolda CSKA gibi çok önemli mücadelelerinden önce, her kim yaptıysa Alex'i Türkiye'ye getirmek Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır. Fenerbahçe yönetimi yine de sağ duyulu davranmış, ortamın çirkinleşmesine müsaade etmemiştir." dedi.



Alex ile yaşanan sorunlara değinen Fenerbahçe Başkanı, "Alex'in saha içi performansıyla Fenerbahçe yönetiminin bir problemi olmamıştır. Alex'in teknik direktörü ve ekibiyle yaşadığı sorunların ardından yönetim konuya dahil olmuştur. Ancak bütün bunları ve Alex'i kullanmak yanlıştır, Alex'e de yazıktır." ifadelerini kullandı.

"ALEX'İ KAÇ KİŞİ TANIYORDU?"



Aziz Yıldırım ayrıca, Alex'e sahip çıktığını söylerken, "Aziz Yıldırım olarak soruyorum, Alex'i uzun süren uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirdiğimizde kaç kişi Alex'i tanıyordu? Kötü performans gösterdiği düşünülen Alkmaar ve Sakarya maçlarında, tüm tribünlerin yuhaladığı Alex'e, kim sahip çıkmış, kim tek başına ayağa kalkarak alkışlamıştır? Alex buradan ayrılmayı düşünüp Hertha Berlin ile anlaştığında, anlaşmayı bozup Alex'in Türkiye'de kalmasını kim sağlamıştır?" diye konuştu.