;
    20 Mart 2018, Salı

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Aziz Yıldırım'dan flaş Alex açıklaması: "Kim tanıyordu?"

    Aziz Yıldırımdan flaş Alex açıklaması: Kim tanıyordu?
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Başkanı , derbi öncesi Türkiye'ye gelen de Souza ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Başkanı , derbi öncesinde Türkiye'ye gelen ve Galatasaray maçını tribünden takip eden de Souza ile ilgili konuştu.

    Alex'in Türkiye'ye getirilmesinin yanlış olduğunu belirten Yıldırım, "Fenerbahçe'nin futbolda Galatasaray ve basketbolda CSKA gibi çok önemli mücadelelerinden önce, her kim yaptıysa Alex'i Türkiye'ye getirmek Fenerbahçe'ye dinamit koymaktır. Fenerbahçe yönetimi yine de sağ duyulu davranmış, ortamın çirkinleşmesine müsaade etmemiştir." dedi.

    Alex ile yaşanan sorunlara değinen Fenerbahçe Başkanı, "Alex'in saha içi performansıyla Fenerbahçe yönetiminin bir problemi olmamıştır. Alex'in teknik direktörü ve ekibiyle yaşadığı sorunların ardından yönetim konuya dahil olmuştur. Ancak bütün bunları ve Alex'i kullanmak yanlıştır, Alex'e de yazıktır." ifadelerini kullandı.

    Aziz Yıldırım'dan gündemi sarsacak açıklamalar

    "ALEX'İ KAÇ KİŞİ TANIYORDU?"

    Aziz Yıldırım ayrıca, Alex'e sahip çıktığını söylerken, "Aziz Yıldırım olarak soruyorum, Alex'i uzun süren uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirdiğimizde kaç kişi Alex'i tanıyordu? Kötü performans gösterdiği düşünülen Alkmaar ve Sakarya maçlarında, tüm tribünlerin yuhaladığı Alex'e, kim sahip çıkmış, kim tek başına ayağa kalkarak alkışlamıştır? Alex buradan ayrılmayı düşünüp Hertha Berlin ile anlaştığında, anlaşmayı bozup Alex'in Türkiye'de kalmasını kim sağlamıştır?" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    En golcü takım Galatasaray En golcü takım Galatasaray
    Süper Ligde şampiyonluk oranları değişti Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
    Süper Ligdeki 18 takımın yeni piyasa değeri (27 ŞUBAT 2018) Süper Lig'deki 18 takımın yeni piyasa değeri (27 ŞUBAT 2018)
    BİZE ULAŞIN