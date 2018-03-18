Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 yenen Atiker Konyaspor'un yardımcı antrenörü Murat Şahin, "Takımımız bir kez daha başarabilecek gücünün olduğunu gösterdi. Bunu da sahaya yansıtıyorlar. İnşallah bu maç bizim için iyi bir başlangıç olur." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, maçın 82. dakikasında hakem tarafından sahadan gönderilen teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine yardımcı antrenör Murat Şahin katıldı. Şahin müsabakanın kendileri için hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Ligin devamında 8 maç daha yapacaklarını bunun da iyi bir başlangıç olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Takımımız bugün çok iyi mücadele etti. Tebrik ediyorum. Önümüzde oynayacağımız 8 tane final maçı var. Bu tarz atmosferi yüksek maçlar oynayacağız. Takımımız bir kez daha başarabilecek gücünün olduğunu gösterdi. Bunu da sahaya yansıtıyorlar. İnşallah bu maç bizim için iyi bir başlangıç olur. Lige verilecek iki haftalık ara bizim için iyi gelecektir. Önümüz açık diye düşünüyoruz. İnşallah daha iyisini yapacağız."

Ertürk: "Kaybettiğimiz için üzüldük"

Kayserispor'da cezalı olan teknik direktör Marius Sumudica'nın yerine toplantıya katılan yardımcı antrenör Hakan Ertürk ise 18 hafta boyunca ilk 5 içerisinde kaldıklarını ancak bundan sonra daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ligin bitimine yaklaşıldıkça düşme hattındaki takımlarla birlikte yukarıdaki takımların da puan almak için büyük çaba içerisine girdiğini ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

"Maçın başında kendi hatamızdan dolayı geriye düştük. İlk yarı itibariyle sonucu lehimize çevirecek olumlu şeyler yapmadık. İkinci yarı kenarlardan yaptığımız ortalarla baskıyı kurduk. Fakat golü bulamadık. Bir pozisyon verdik golü yedik. Maçı kaybettiğimiz için üzüldük tabii ki. Çünkü önümüzdeki periyotta Fenerbahçe sonrasında ise Trabzonspor maçları gibi zorlu bir lig süreci bizi bekliyor. Eksikliklerimizi tamamlayıp Fenerbahçe maçıyla tekrar galip gelerek pozisyonumuzu korumaya çalışacağız. Bunun bilincindeyiz."

Ertürk, Konyaspor'u tebrik ettiklerini belirterek, "Lig boyu kısalıyor. Elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Ligi ilk 5 içerisinde bitirmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Hedefimizden kopmuş değiliz." değerlendirmesinde bulundu.