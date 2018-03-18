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    18 Mart 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Emre ve Arda locada

    Emre ve Arda locada
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    ’in yıldız isimleri ve , ile oynanan mücadeleyi locadan takip etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında , 'ı konuk ederken ev sahibi ekibin 2 önemli ismi ve , karşılaşmayı locadan takip etti. Alanyaspor deplasmanında son dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Emre Belözoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımını yalnız bırakan Arda Turan maçı birlikte takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da mücadeleyi takip etti.

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