18 Mart 2018, Pazar
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Emre ve Arda locada
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Medipol Başakşehir’in yıldız isimleri Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Beşiktaş ile oynanan mücadeleyi locadan takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ederken ev sahibi ekibin 2 önemli ismi Emre Belözoğlu ve Arda Turan, karşılaşmayı locadan takip etti. Alanyaspor deplasmanında son dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Emre Belözoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımını yalnız bırakan Arda Turan maçı birlikte takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da mücadeleyi takip etti.
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