Emre ve Arda locada

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ederken ev sahibi ekibin 2 önemli ismi Emre Belözoğlu ve Arda Turan, karşılaşmayı locadan takip etti. Alanyaspor deplasmanında son dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Emre Belözoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımını yalnız bırakan Arda Turan maçı birlikte takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da mücadeleyi takip etti.

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