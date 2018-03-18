Konyadan kritik galibiyet

Konyaspor, Eto'o ve Jahovic'in attığı gollerle, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, Konyaspor evinde Kayserispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip henüz 4.dakikada Samuel Eto'o'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Mehdi Bourabia 75.dakikada ikinci sarı karttan dolayı gördüğü kırmızı kartla, takımını 10 kişi bıraktı. 81.dakikada Jahovic'e yapılan faulde kırmızı kart bekleyen Sergen Yalçın, hakeme yaptığı yoğun itirazlar sonucu tribüne gönderildi. Kayserispor'da kaleci Lung, 90+3. dakikada ceza sahası dışında Jahovic'i düşürdü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Değişiklik haklarının dolmasından dolayı Kayserispor'da kaleye Sapunaru geçti. Jahovic'in kazanılan frikiği gole çevirmesiyle birlikte, Konyaspor maçı 2-0 kazandı. Ev sahibi bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken, Kayserispor 41 puanda kaldı.