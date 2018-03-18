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    18 Mart 2018, Pazar

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    Cenk Tosun İstanbul'da

    Cenk Tosun İstanbulda
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    İngiliz ekibi Everton'da forma giyen golcü futbolcu , A Milli Takım'ın kampına katılmak üzere İstanbul'a geldi.

    Manchester'dan kalkan uçakla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen futbolcu, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le oynadığı maçı izlemek için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na doğru yola çıktı.

    Cenk Tosun'dan Beşiktaş yorumu

    Beşiktaş'tan rekor transfer ücretiyle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan ve son 3 maçta attığı 4 golle Ada'da gündeme oturan , milli maç için verilen ara nedeniyle Türkiye'ye geldi. Golcü futbolcu, Türkiye'ye gelir gelmez, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada tribündeki yerini aldı.

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