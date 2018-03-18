Cenk Tosun İstanbulda

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen golcü futbolcu Cenk Tosun, A Milli Takım'ın kampına katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Manchester'dan kalkan uçakla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen futbolcu, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le oynadığı maçı izlemek için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Beşiktaş'tan rekor transfer ücretiyle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan ve son 3 maçta attığı 4 golle Ada'da gündeme oturan Cenk Tosun, milli maç için verilen ara nedeniyle Türkiye'ye geldi. Golcü futbolcu, Türkiye'ye gelir gelmez, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada tribündeki yerini aldı.