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    18 Mart 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Başakşehir-Beşiktaş maçında Tudor sürprizi

    Başakşehir-Beşiktaş maçında Tudor sürprizi
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    - karşılaşmasını Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden izledi.

    'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren - karşılaşmasını Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden takip etti. 16. haftada oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 mağlup olduğu Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından görevine son verilen Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini, Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde yardımcılığını yapan Ayhan Akman'la birlikte izledi.

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