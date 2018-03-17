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    18 Mart 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Lucescu derbiyi kaçırmadı

    Lucescu derbiyi kaçırmadı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 17.03.2018

    A Milli Futbol Teknik Direktörü ile yardımcısı Tayfur Havutçu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini takip edenler arasındaydı.

    A Milli Futbol Teknik Direktörü ile yardımcısı Tayfur Havutçu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini takip edenler arasındaydı.

    Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanını birçok isim yerinde takip etti. Bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynanan maçları yerinden takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi de kaçırmadı. Lucescu'ya yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu da eşlik etti. Rumen teknik adam, Karadağ ve İrlanda ile oynanan hazırlık maçı kadrosunu dün ilan etmişti.

    Bu önemli derbiyi ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

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