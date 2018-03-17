18 Mart 2018, Pazar
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Başbakan Binali Yıldırım Kadıköy’de
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Başbakan Binali Yıldırım, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini takip ediyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi Başbakan Binali Yıldırım da takip ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte maçı takip eden Yıldırım, protokol tribününde derbiyi izledi.
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