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    18 Mart 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Başbakan Binali Yıldırım Kadıköy’de

    Başbakan Binali Yıldırım Kadıköy’de
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Başbakan , - derbisini takip ediyor.

    ile arasında oynanan derbiyi Başbakan da takip ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte maçı takip eden Yıldırım, protokol tribününde derbiyi izledi.

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    Mehmet Mehmet

    Bugün kac sehidimiz var?

    Aynı Görüşte misiniz?
    evet0
    hayır0
    cevapla 17.03.2018 20:55
    Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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