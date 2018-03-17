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    18 Mart 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Bursa, Sivas'ı Stancu'yla devirdi

    Bursa, Sivası Stancuyla devirdi
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Bursaspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 1-0'la geçti.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beinSPORTS 2'den naklen yayınlandı.

    Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı ve saat 16.00'da başlayan mücadelede Bursaspor'a 3 puanı getiren maçın tek golünü 83. dakikada Aziz Behich'in asistinde Bogdan Stancu kaydetti.

    Bu sonucun ardından yeşil beyazlı ekip puanını 33'e çıkararak 11. sıraya yükselirken, 8. sıradaki Sivasspor 38 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor, 1 Nisan Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak; Sivasspor ise aynı gün sahasında Karabükspor'u ağırlayacak.

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