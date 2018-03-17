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    18 Mart 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma

    Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın karşılaşacak Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kez karşı karşıya gelecek.

    Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.

    İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5'inde Şenol Güneş'in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.

    Şenol Güneş'in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi.

    İlk randevu Türkiye Kupası'nda
    Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010'da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.

    İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

    İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş'in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı'nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

    Medipol Başakşehir-Beşiktaş dönemi

    Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ve Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başındayken 6. kez karşılaşacak.

    Avcı ve Güneş bu maçlarda 1'er galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    Bu maçlarda atılan gol sayılarında ise eşitlik durumu söz konusu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 5 maçta 7'şer kez fileleri havalandırdı.

    Avcı-Güneş rekabeti
    İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

    TarihKulvarAvcı'nın takımıGüneş'in takımıSkor
    3 Şubat 2010Türkiye Kupasıİstanbul B. Bld.Trabzonspor1-1
    10 Şubat 2010Türkiye Kupasıİstanbul B. Bld.Trabzonspor0-1
    20 Şubat 2010Süper Ligİstanbul B. Bld.Trabzonspor0-0
    12 Aralık 2010Süper Ligİstanbul B. Bld.Trabzonspor1-3
    15 Mayıs 2011Süper Ligİstanbul B. Bld.Trabzonspor1-3
    17 Eylül 2011Süper Ligİstanbul B. Bld.Trabzonspor1-0
    28 Kasım 2014Süper Ligİstanbul B. Bld.Bursaspor0-0
    11 Şubat 2015Türkiye Kupasıİstanbul B. Bld.Bursaspor1-1 (3-4 penaltılar)
    25 Nisan 2015Süper Ligİstanbul B. Bld.Bursaspor1-4
    13 Eylül 2015Süper LigMedipol BaşakşehirBeşiktaş0-2
    14 Şubat 2016Süper LigMedipol BaşakşehirBeşiktaş2-2
    26 Kasım 2016Süper LigMedipol BaşakşehirBeşiktaş1-1
    30 Nisan 2017Süper LigMedipol BaşakşehirBeşiktaş3-1
    23 Ekim 2017Süper LigMedipol BaşakşehirBeşiktaş1-1

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