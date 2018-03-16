;
    16 Mart 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu

    Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 11leri belli oldu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    'in 26. haftasında ile , Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek

    İşte ilk 11'ler:

    : Ramazan, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Mensah, Pavelka, Ahmed İldiz, Eduok, Trezeguet, Diagne

    : Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Deniz, Maicon, Jevtovic, Doukara.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    K.Karabükspor - Osmanlıspor maçı 11leri belli oldu K.Karabükspor - Osmanlıspor maçı 11'leri belli oldu
    F.Bahçe sahasında, G.Saray deplasmanda sıkıntılı F.Bahçe sahasında, G.Saray deplasmanda sıkıntılı
    Derbide kilidi son 15 dakika çözecek! Derbide kilidi son 15 dakika çözecek!
    BİZE ULAŞIN