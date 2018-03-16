Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 11leri belli oldu

16 Mart 2018, Cuma
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Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 11'leri belli oldu
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek
İşte ilk 11'ler:
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Mensah, Pavelka, Ahmed İldiz, Eduok, Trezeguet, Diagne
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Deniz, Maicon, Jevtovic, Doukara.
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