Net Global Sivasspor'un Galatasaray'a 4-1 mağlup olduğu maç sonrasında, Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın rakip takımı destekler nitelikteki davranışları taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Yıldız görevinden istifa etti.

Sivasspor'un Galatasaray'a 4-1 mağlup olduğu maç sonrasında, Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın rakip takımı destekler nitelikteki davranışları taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Yıldız görevinden istifa etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Alınan yenilginin ardından Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın rakip takım lehine davranışlar sergilediği paylaşımları taraftarlardan büyük tepkiye aldı. Gelen yoğun tepkiler üzerine Yıldız, görevinden istifa etti.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının ardından, Asbaşkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.